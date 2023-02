Lufthansa-Logo Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Hamburger Flughafen Keine Lufthansa-Flüge von und nach Frankfurt Von dpa | 15.02.2023, 12:07 Uhr

Die IT-Probleme bei der Lufthansa haben auch Auswirkungen auf Passagiere, die am Mittwoch mit der Airline von Hamburg aus nach Frankfurt und München oder in die Gegenrichtung fliegen wollten. Insgesamt seien am Mittwoch 23 Lufthansa-Flüge von und nach München sowie Frankfurt geplant gewesen, sagte eine Airport-Sprecherin. Die Abflüge nach und Ankünfte aus Frankfurt fielen alle aus. Flüge von und nach München waren zunächst noch nicht gestrichen worden, kamen am Vormittag aber zum Teil mit Verspätung in Hamburg an beziehungsweise flogen verspätet ab.