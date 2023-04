Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Kein Verfahren nach tödlichem Sturz von Radfahrer gegen Bahn Von dpa | 12.04.2023, 17:19 Uhr

Der tödliche Sturz eines Radfahrers gegen eine S-Bahn in Hamburg-Ohlsdorf bleibt ohne strafrechtliche Konsequenzen. Das Landgericht Hamburg ließ die Anklage gegen einen 62-Jährigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge nicht zu und lehnte die Eröffnung des Hauptverfahrens ab. Wie aus der am Mittwoch verbreiteten Mitteilung des Gerichts weiter hervorgeht, erging der Beschluss bereits am 30. März und ist rechtskräftig.