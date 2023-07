Kein Sieger bei künstlerischem Wettbewerb für Bismarck-Denkmal Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Geschichte Kein Sieger bei Wettbewerb für Bismarck-Denkmal Von dpa | 07.07.2023, 15:06 Uhr

Der internationale Wettbewerb für eine künstlerische Ergänzung („Kontextualisierung“) des Bismarck-Denkmals in Hamburg hat keinen Sieger hervorgebracht. Stattdessen hat die Jury entschieden, die Preisgelder als Aufwandsentschädigung zu gleichen Teilen an die acht Teilnehmer der zweiten Runde des Wettbewerbs zu vergeben, teilte die Hamburger Kulturbehörde am Freitag mit. Sie empfiehlt, in einem nächsten Verfahrensschritt, „den Schwerpunkt auf Vermittlung und gesellschaftlichen Diskurs zu verlagern“.