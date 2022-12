Arztpraxis Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB up-down up-down Gesundheit Kassenärztliche Vereinigung will Notdienstangebote ausweiten Von dpa | 20.12.2022, 17:51 Uhr

Wegen der angespannten Lage in der Notfallversorgung weitet die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hamburg ihre Notdienstangebote aus. Das ist ein Ergebnis eines Gesprächs mit der Hamburger Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) am Dienstag, an dem neben der KV die Hamburgische Krankenhausgesellschaft und die Feuerwehr teilnahmen.