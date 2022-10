Ärztin Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Bundesgesundheitsministerium Kassenärzte protestieren gegen Sparpläne: Praxen bleiben zu Von dpa | 05.10.2022, 02:49 Uhr

Aus Protest gegen Sparpläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) könnten am Mittwoch viele der rund 3000 Hamburger Arztpraxen geschlossen bleiben. Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (KVH) hat Ärzte, Vertragspsychotherapeuten und Praxismitarbeiter zur Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung eingeladen. Eine Notversorgung der Patienten soll wie an Feiertagen über Notfallpraxen und den Arztruf 116117 sichergestellt werden.