Gesundheitskiosk Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Modellprojekt Kassen wollen Gesundheitskiosk nicht weiter finanzieren Von dpa | 22.09.2022, 16:09 Uhr

Die Ersatzkassen Barmer, DAK und Techniker Krankenkasse haben dem bundesweit als Modellprojekt dienendem Gesundheitskiosk in Hamburg die Finanzierung aufgekündigt. Die Kosten des Kiosks, der Menschen in den sozialen Brennpunktstadtteilen Billstedt und Horn gesundheitlich berät, würden über das Jahresende hinaus nicht weiter mitgetragen, erklärten die Kassen am Donnerstag. In der Einrichtung würden auch Beratungen angeboten, die zwar das Thema Gesundheit beträfen, aber nicht in den Aufgabenbereich der gesetzlichen Krankenversicherungen fielen, hieß es. Zudem stehe der Betrieb in keinem Verhältnis zu den hohen Aufwendungen der Kassen.