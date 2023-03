Karsten Uhl Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild up-down up-down Personalie Karsten Uhl wechselt zur Stiftung Hamburger Gedenkstätten Von dpa | 29.03.2023, 18:02 Uhr

Der Leiter der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora bei Nordhausen, Karsten Uhl, wechselt Anfang Juni in seine Heimatstadt Hamburg. Das teilte die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora am Mittwoch mit. Der Historiker hatte erst im Oktober 2020 die Leitung von Mittelbau-Dora übernommen. „Mit Karsten Uhl verliert die Stiftung einen profilierten Historiker, der in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora wissenschaftlich und didaktisch neue Akzente gesetzt hat“, sagte Stiftungsdirektor Jens-Christian Wagner.