Alles Gute, Winnetou, wir sehen uns im nächsten Jahr. Mit der letzten von 72 Aufführungen und einem Besucherrekord ist die Saison 2023 bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg zu Ende gegangen. 430.321 Zuschauer sahen am Kalkberg das Abenteuer „Winnetou I – Blutsbrüder“ mit Alexander Klaws als Titelheld und GZSZ-Star Wolfgang Bahro als Schurke Santer. 2022 waren es 406.925.

Für Alexander Klaws war es ein ganz besonderer Nachmittag. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen feierte er runden Geburtstag im Sattel. Zum anderen erfuhr das Publikum, dass der nun 40-jährige Wahl-Hamburger Klaws auch in der kommenden Spielzeit als Häuptling aller Apachen am Kalkberg reiten wird.

2024 kommt „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“

2024 wird bei den Karl-May-Spielen das vergleichsweise selten aufgeführte Stück „Winnetou II – Ribanna und Old Firehand“ auf dem Programm stehen, so viel hatten die Veranstalter schon im Vorfeld der Premiere von Winnetou I verraten. Seit Sonntag steht auch fest, nach welcher (Friedens-)Pfeife die Karl-May-Stars in der kommenden Saison tanzen werden. Nicolas König, der in diesem Jahr erstmals Regie am Kalkberg führte, übernimmt auch 2024 den Job das Regisseurs.

Nicole Hoyer (Mitte, mit Karl-May-Chefin Ute Thienel und Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen) war die 400.000 Besucherin. Dafür gab es 4000 Euro. Foto: Karl-May-Spiele/Claus Harlandt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Wahrscheinlich werden wir uns schon Anfang Oktober wieder zusammensetzen und anfangen zu planen und uns tolle Sachen auszudenken“, blickt Nicolas König bereits voraus. „Es wird wieder Explosionen und viel Action geben, aber auch große Gefühle, Liebe, Leidenschaft und wohl dosierte Komik“, verspricht der 54-jährige Karl-May-Veteran, der seit den 1990er-Jahren in verschiedenen Rollen bei den Karl-May-Spielen zu sehen war. Zuletzt sprang er in der Corona-Saison 2022 gleich mehrfach als Backup für am Virus erkrankte Kollegen ein. Die Freilichtbühne bezeichnet der gebürtige Hamburger, der seit vielen Jahren auf dem Dorf im Kreis Stormarn lebt, als sein „zweites Wohnzimmer“.

Neue Gesichter und alte Bekannte

Um die kommenden Gaststars macht man in Bad Segeberg traditionell ein Geheimnis. Auch Nicolas König lässt nicht durchblicken, wer nach Sascha Hehn und Kati Karrenbauer 2022 oder Wolfgang Bahro und Volker Zack in diesem Jahr als Karl-May-Held oder auch Bösewicht infrage kommt. „Es wird neue Gesichter und alte Bekannte geben“, lässt er lediglich durchblicken.

Dass Alexander Klaws erneut als Winnetou zu sehen sein wird, macht König ebenso „glücklich und dankbar“ wie der Zuschauerrekord im ersten Jahr als Karl-May-Regisseur: „Ich werde alles daran setzen, dass es im nächsten Jahr so weitergeht.“