Theater Karin Beier startet Antiken-Zyklus im Schauspielhaus Von dpa | 16.09.2023, 08:17 Uhr | Update vor 37 Min. Karin Beier Foto: Ulrich Perrey/dpa/Archivbild

In einer geradlinigen Regie mit einigen überraschenden Effekten - darunter einem Pferd auf der Bühne - hat Intendantin Karin Beier am Freitag „Prolog/Dionysos“ im Schauspielhaus in Hamburg zur Uraufführung gebracht. Die Inszenierung bildet den ersten Teil ihres fünfteiligen Antiken-Zyklus „Anthropolis. Ungeheuer. Stadt. Theben.“