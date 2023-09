Theater Karin Beier setzt Antiken-Serie in Hamburg mit „Laios“ fort Von dpa | 28.09.2023, 11:31 Uhr | Update vor 29 Min. Uraufführung "Anthropolis I" Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down

Nach dem von Kritik und Publikum gefeierten Start mit „Prolog/Dionysos“ setzt Intendantin Karin Beier ihre fünfteilige Antiken-Serie „Anthropolis. Ungeheuer. Stadt. Theben.“ an diesem Freitag (19.30 Uhr) mit „Laios“ im Schauspielhaus in Hamburg fort. In der antiken Stadt hat Labdakos, Enkel des Kadmos, das Regiment übernommen und die Gewaltserie geht weiter.