Karin Beier Foto: Ulrich Perrey/dpa/Archivbild up-down up-down Theater Karin Beier inszeniert Antiken-Serie am Schauspielhaus Von dpa | 31.03.2023, 16:11 Uhr

Mit einem Experiment geht Intendantin Karin Beier am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg in die neue Saison im Herbst. Eine Theaterserie zu antiken Gründungsmythen der Zivilisation soll das Publikum in seinen Bann ziehen.