Wolfgang Schmidt Foto: Carsten Koall/dpa/Archivbild up-down up-down Banken Kanzleramtsminister Schmidt sagt im „Cum-Ex“-Ausschuss aus Von dpa | 30.09.2022, 02:50 Uhr

Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt und die Büroleiterin von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sollen am Freitag (ab 13.30 Uhr) im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zum „Cum-Ex“-Skandal aussagen. Beide gelten als enge Vertraute des Kanzlers. Schmidt ist seit rund 20 Jahren an der Seite von Scholz, als Staatsrat auch in dessen Zeit als Hamburger Bürgermeister.