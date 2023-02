Hamburgische Bürgerschaft Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Verbände Kampf gegen Antiziganismus soll in Hamburger Verfassung Von dpa | 27.02.2023, 10:43 Uhr

Opferverbände haben die Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft aufgefordert, neben dem Kampf gegen Antisemitismus auch den gegen Antiziganismus als Staatsziel in die Landesverfassung aufzunehmen. „Mit der Änderung der Präambel der Hamburgischen Verfassung haben Sie demnächst die seltene Gelegenheit, der Verantwortung für die Erinnerung an den nationalsozialistischen Terror gerecht zu werden“, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Schreiben von Auschwitz-Komitee, Landesverein der Sinti in Hamburg, Rom und Cinti Union und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten an die Abgeordneten.