Schon seit Stunden warten zahlreiche Roland-Kaiser-Fans am Eingang der Open-Air-Bühne am Dresdener Elbufer auf den Einlass für den ersten Kaisermania-Abend. Diejenigen, die keine Karten mehr für eines der sechs ausverkauften Konzerte bekommen haben, breiten nun hinter der Absperrung ihre Picknickdecken aus. Andere beziehen auf der Carolabrücke Stellung.

Roland-Kaiser-Begeisterung in Dresden. Foto: Frank Embacher

Von dort aus hat man einen recht guten (Seiten-)Blick auf die Bühne, hinter der um 20 Uhr ein Feuerwerk in Regenbogenfarben emporsteigt. So spektakulär eröffnet Roland Kaiser seine Show. Er ist gekleidet wie ein Gentleman: dunkler Anzug mit Einstecktuch, darunter weißes Hemd, Weste und Krawatte. Eigentlich müsste er nach wenigen Minuten schweißgebadet sein.

Roland Kaiser: Ergometer in der Garderobe

Doch selbst nach zweieinhalb Stunden inklusive Hits von „Santa Maria“ bis „Joana“ scheint der als Ronald Keiler in Berlin geborene Sänger kaum zu schwitzen. Er halte sich fit, erzählt er vor seinem Auftritt. Zuhause hat er sich einen eigenen Fitnessraum eingerichtet – mit Rudergerät, Laufband und Ergometer: „Da trainiere ich eigentlich jeden Tag.“ Und während seiner Tournee lässt er sich stets ein Ergometer in seine Garderobe stellen. Um nach dem Soundcheck und vor dem Schminken eine Dreiviertelstunde auf dem Fahrrad strampeln zu können.

Ein Künstler für alle Generationen

So erarbeitet sich der 70-Jährige, der im November zu einem Gastspiel nach Hamburg kommt, die Kondition für seine Konzerte. Als er mit seiner markanten Baritonstimme schmettert: „Ich glaub, es geht schon wieder los...“, jubeln die 12.000 Fans.

Im Publikum tummeln sich erstaunlich viele Menschen in ihren Zwanzigern und Dreißigern. „Roland Kaiser hat schon immer ganze Generationen begeistert“, erklärt der Konzertveranstalter Dieter Semmelmann. „Man könnte meinen, dass sich das förmlich immer weitervererbt.“ Von daher wundert er sich nicht über die Textsicherheit der jungen Leute, die mindestens so laut wie die Älteren skandieren: „Manchmal möchte ich schon mit dir eine Nacht das Wort Begehren buchstabieren.“

„Natürlich bin ich nach einem Konzert glücklich und froh.“ Roland Kaiser

Bis zum Schluss reiht sich ein Ohrwurm an den nächsten. Dann verschwindet Roland Kaiser hinter der Bühne. In seiner Garderobe zieht er sich um. Danach unterhält er sich noch ein wenig mit seinen Musikern, bevor er im Hotel ins Bett geht: „Natürlich bin ich nach einem Konzert glücklich und froh. Aber ich komme relativ schnell wieder runter.“ Geschuldet ist das vor allem seinem Status als Familienvater. Früher haben ihn seine Sprösslinge manchmal auf den Tourneen begleitet: „Nach einem Auftritt wollten die Kinder ihren Vater haben, nicht den Sänger. Deshalb hatte ich überhaupt keine Zeit, mich selber zu feiern.“

Auf Sylt genießt er die Natur

Das liegt dem bodenständigen Künstler, der in Münster wohnt, sowieso nicht. Auf Sylt hat er sich 2013 nicht etwa in Kampen ein Ferienhaus zugelegt, sondern im beschaulichen Morsum. Dort genießt er die Ruhe, die Natur. Roland Kaiser findet auf der Insel einen Gegenpol zum Konzertalltag, von dem er längst noch nicht genug hat. „Ich bin gesund, ich fühle mich wohl, ich liebe meine Arbeit“, resümiert er. „Im Moment sehe ich keinen Grund, warum ich über das Aufhören nachdenken sollte.“

Roland Kaiser tritt Do, 3. November, 20 Uhr, in der Barclays Arena in Hamburg auf. Sa, 11. März 2023, 20 Uhr, gastiert er in Kiel in der Wunderino Arena.