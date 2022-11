Olaf Nieß Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild up-down up-down Wetter Kälte: Alsterschwäne beziehen ihr Winterquartier Von dpa | 22.11.2022, 01:18 Uhr

Die Zeit des Schwimmens auf der Alster ist vorbei: Mit sinkenden Temperaturen geht es für die Schwäne wieder zurück in ihr Winterquartier am Eppendorfer Mühlenteich. Am Dienstag (11.00 Uhr) sammelt Schwanenvater Olaf Nieß die Tiere ein, damit sie dort überwintern können, teilte der Senat mit.