Hamburger Hafen Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Containerterminal Kabinett soll Lösung zu Hafenstreit beschließen Von dpa | 25.10.2022, 18:56 Uhr

Das Bundeskabinett soll am Mittwoch einen Kompromiss um den umstrittenen chinesischen Einstieg bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen beschließen. Das verlautete am Dienstag aus Regierungskreisen. Die dazu erforderliche Ressortabstimmung dauere noch an.