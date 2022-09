Justizsenatorin Anna Gallina Foto: Martin Schutt/dpa/Archivbild up-down up-down Hamburg Justizsenatorin sieht Katzenschutzverordnung kritisch Von dpa | 20.09.2022, 11:55 Uhr

Justizsenatorin Anna Gallina sieht die Umsetzung einer von der Bürgerschaft gewollten Katzenschutzverordnung für Hamburg kritisch. Grundsätzlich sei die Einführung einer solchen Verordnung zwar denkbar, heißt es in einem Schreiben der Grünen-Politikerin an die Bürgerschaft, über das am Dienstag zuerst der NDR berichtete. Allerdings seien „einige Problemstellungen im Entscheidungsprozess zu berücksichtigen“.