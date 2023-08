Unternehmen Jungheinrich übernimmt Robotikfirma Magazino ganz Von dpa | 23.08.2023, 15:39 Uhr Jungheinrich erwirbt sämtliche Anteile an Magazino Foto: Jungheinrich AG/MAGAZINO/obs up-down up-down

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich will sich mit der Komplettübernahme einer Beteiligung im Bereich Software und Lagerautomatisierung stärken. So erwerben die Hamburger die restlichen Anteile am Münchener Robotikunternehmen Magazino komplett, wie sie am Mittwoch mitteilten. Zuletzt besaß Jungheinrich 21,7 Prozent an der Firma, die mit rund 130 Beschäftigten Technik für Logistikroboter anbietet.