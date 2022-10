Das Urteil im Mord-Prozess gegen einen 35-Jährigen ist gefallen, aber noch nicht rechtskräftig. Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Urteil in Hamburg Junge Mutter mit Messer getötet – Partner wird in Klinik untergebracht Von dpa | 07.10.2022, 12:06 Uhr

Nach tödlichen Messerstichen auf eine junge Mutter in Hamburg wird ihr Lebensgefährte des Mordes angeklagt. An der Tat hat das Gericht keinen Zweifel, spricht den Angeklagten aber von Schuld frei. Er muss nun für längere Zeit in einer psychiatrischen Klinik bleiben.