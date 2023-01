Der 13-jährige Christian-Gabriel Dragoni ist seit vergangener Woche spurlos verschwunden. Am Donnerstagmittag hatte er die Wohnung seines Vaters in Hamburg-Jenfeld verlassen und kann seitdem nicht mehr ausfindig gemacht werden, so die Polizei. Inzwischen suchen Vater und Beamte sogar per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Jungen und bitten die Bevölkerung um Mithilfe.

Mit zwei Einkaufstaschen unterwegs

Der Teenager lebt bei seinem Vater im Norden von Hamburg-Jenfeld und verließ dessen Wohnung zwischen Schöneberger Straße und Köpenicker Straße am Donnerstag unangekündigt. „Seitdem liegen keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort vor“, heißt es von der Polizei: „Bisherige Ermittlungen des Landeskriminalamtes führten nicht zum Antreffen des Vermissten.“ Auf Antrag hat die zuständige Richterin daher eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto angeordnet.

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach Christian-Gabriel Dragoni.

Die Polizei weist zudem darauf hin, dass der Junge vermutlich zwei große Einkaufstaschen bei sich trägt. Sein Aussehen beschreiben die Beatem wie folgt:

ca. 150cm groß

schlanke Statur

schwarze kurze Haare

trägt Sportschuhe

Jede Dienststelle nimmt Hinweise entgegen

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Christian-Gabriel Dragoni geben kann oder den Jungen womöglich sogar gesehen hat, wird gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040 4286-56789 zu melden. Auch jede Polizeidienststelle nimmt Informationen entgegen.