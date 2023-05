Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfälle Junge fällt ins Wasser und muss wiederbelebt werden Von dpa | 14.05.2023, 09:24 Uhr

Beim Spielen an der Elbe ist ein dreijähriger Junge am Samstagabend in Hamburg ins Wasser gestürzt und fast ertrunken. Sein älterer Cousin entdeckte ihn schließlich und zog ihn aus dem Fluss, wie ein Feuerwehrmann berichtete.