Hamburg Jugendliche verletzt Mann mit Flasche oder Messer Von dpa | 22.06.2022, 08:23 Uhr

Eine 17 Jahre alte Jugendliche hat am frühen Mittwochmorgen in Hamburg auf einen 26-Jährigen eingestochen. Der Mann sei mit einem Messer oder einer Flasche verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Seine oberflächlichen Verletzungen seien im Krankenhaus behandelt worden. Zuvor sei die Gruppe von Jugendlichen im Bereich des Jungfernstieges in Streit geraten. Die 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen und später wieder entlassen. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ über den Vorfall berichtet.