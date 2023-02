John Neumeier Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Ballettchef John Neumeier beendet seine letzte Spielzeit mit „Epilog“ Von dpa | 13.02.2023, 14:15 Uhr

Nach 50 Jahren beendet Choreograf John Neumeier seine letzte Spielzeit 2023/24 beim Hamburg Ballett mit einem „Epilog“. „Diese zusätzliche 51. Saison in Hamburg war eine Überraschung - auch für mich!“, sagte Neumeier am Montag in Hamburg. Eigentlich wollte der 83-Jährige in diesem Sommer aufhören. Nachdem der Choreograph Demis Volpi Ende Oktober als sein Nachfolger vorgestellt wurde, hatte Neumeier jedoch um eine 51. Spielzeit verlängert. Der 36 Jahre alte Direktor des Ballett am Rhein in Düsseldorf wechselt erst im Sommer 2024 an die Elbe. „Selbstverständlich konnte ich das Ensemble, das ich seit 50 Jahren aufgebaut habe, nicht im Stich lassen“, sagte Neumeier, der 1973 als jüngster Ballettdirektor nach Hamburg kam.