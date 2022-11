Gitarrenbauer Ritter präsentiert Instrumente Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Gitarrenbauer Jens Ritter präsentiert Instrumente mit Otto Waalkes Von dpa | 24.11.2022, 14:59 Uhr

Er fertigte bereits Gitarren für Popgrößen wie Prince, Lady Gaga und George Benson: Am Donnerstag präsentierte Gitarrenbauer Jens Ritter (52) einige seiner Instrumente in der Kultkneipe „Zwick“ auf Hamburg-St. Pauli. „Für mich ist Jens Ritter der Stradivari & Picasso des Gitarrenbaus in einem“, sagte Gastronom Uli Salm, der selbst eine der größten Bassgitarren-Sammlungen der Welt besitzt. Zu Gast war auch Komiker Otto Waalkes, denn seine berühmte Ottifanten-Gitarre wurde von Ritter erbaut. Und selbstverständlich ließ Otto es sich nicht nehmen, ein Ständchen auf dem Gitarren-Unikat zum Besten zu geben.