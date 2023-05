Kirschblüte an der Binnenalster Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Hamburg Japanisches Kirschblütenfest: Feierlichkeiten starten Von dpa | 19.05.2023, 01:47 Uhr

Mit dem Kirschblütenfest feiert Hamburg auch in diesem Jahr ein blühendes Fest rund um die Alster und den japanischen Garten. Am Freitag starten die Feierlichkeiten unter anderem mit dem traditionellen Feuerwerk am späten Abend (22.30 Uhr). Ein weiteres Highlight ist die Krönung der Kirschblütenkönigin am Samstag. Bis Sonntag feiern dann Besucherinnen und Besucher das bunte Fest.