Musik Jan Delay hat wegen Lindenberg angefangen zu singen Von dpa | 24.08.2022, 14:26 Uhr

Udo Lindenberg ist ein Grund, warum der Rapper Jan Delay zur Musik gekommen ist. Er sei ein ultragroßer Fan gewesen, schreibt Delay in einem Text, der am Donnerstag in der aktuellen Hamburg-Ausgabe der Wochenzeitung „Die Zeit“ erscheint. „Wegen ihm habe ich überhaupt erst angefangen zu singen.“ Nach ihrer ersten Zusammenarbeit im Jahr 2005 hätten sie angefangen, sich öfter zu treffen. „Seither waren wir immer füreinander da.“