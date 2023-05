Bürgermeister Peter Tschentscher Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Partnerschaft Israel-Besuch: Tschentscher trifft Regierungschef Netanjahu Von dpa | 31.05.2023, 22:44 Uhr

Hamburgs Bürgermeister und Bundesratspräsident Peter Tschentscher hat bei seinem ersten Israel-Besuch mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über bilaterale und sicherheitspolitische Themen gesprochen. Netanjahu habe bei dem Treffen am Mittwoch in Jerusalem die Erwartung geäußert, dass Regierungskonsultationen Deutschlands und Israels noch in diesem Jahr stattfinden, teilte das Büro des Ministerpräsidenten mit.