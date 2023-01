Nicht nur die USA, sondern auch Länder in Europa sollten sich laut IPPNW dazu verpflichten, in Konflikten auf den Einsatz von Atomwaffen zu verzichten. Symbolfoto: Imago up-down up-down Organisation aus Hamburg Nukleare Eskalation: Warnung der Ärzte zur Verhütung eines Atomkriegs Von dpa | 22.01.2023, 14:59 Uhr

In Hamburg wächst die Angst vor einer nuklearen Eskalation. Die Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs haben deutliche Forderungen an die Atommächte – vor allem in Europa.