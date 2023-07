Seit 2016 hat Hamburg die Videoüberwachung im öffentlichen Raum systematisch aufgebaut. Foto: Christian Charisius up-down up-down Polizeiarbeit der Zukunft „Intelligente Videobeobachtung“ startet auf dem Hamburger Hansaplatz Von dpa | 14.07.2023, 14:02 Uhr

Das Pilotprojekt in St. Georg soll zeigen, wie intelligente IT die Sicherheit im öffentlichen Raum in Hamburg erhöhen kann. Eine Software verwandelt dafür die aufgezeichneten Personen in Strichmenschen um und analysiert ihre Bewegungsmuster.