Insekten im Essen beschäftigen Bürgerschaft Von dpa | 10.04.2023, 08:29 Uhr

So manchem kribbelt es schon, wenn er nur an Insekten denkt - erst recht, wenn sie auf dem Teller landen. Was anderswo schon lange auf den Tisch kommt, ist hierzulande noch eine Seltenheit. Dabei lässt die EU Insekten in Lebensmitteln zu. Ein Fall für die Bürgerschaft.