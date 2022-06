Hamburgs Innensenator Andy Grote (l, SPD) und Bernd Krösser (r), Staatsrat für Inneres. Foto: Daniel Löb/dpa FOTO: Daniel Löb Ukraine-Krieg Innensenator Grote: Hamburg wird Ukraine weiter unterstützen Von dpa | 03.06.2022, 13:07 Uhr

Die Hansestadt Hamburg hat die Ukraine seit Beginn des russischen Angriffs vor 100 Tagen mit vier umfangreichen Hilfslieferungen unterstützt. Das teilte die Innenbehörde am Freitag auf Anfrage mit. „In Kürze sollen noch einmal weitere Rettungswagen und Rettungsgerät, aber auch Bombenschutzanzüge und dazugehörige Schutzhelme für die dortigen Kampfmittelräumer in die Ukraine überführt werden.“ Innensenator Andy Grote (SPD) versicherte, Hamburg werde „auch weiterhin alles tun, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen und ihnen in ihrer Not zu helfen“. Zuvor hatte der NDR über die bisherige Hilfsbilanz der Stadt berichtet.