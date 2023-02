Initiative gegen Gendern in Verwaltung und Bildung Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Sprache Initiative gegen das Gendern könnte Volksentscheid werden Von dpa | 09.02.2023, 09:30 Uhr

Am Dienstag starte die Unterschriftensammlung gegen das Gendern in Ämtern und Behörden. 10.000 Unterschriften werden schnell gesammelt sein. In der Bürgerschaft dagegen dürfte das Thema dagegen zunächst keinen Erfolg haben, so die Bürgerschaftspräsidentin.