Hamburg In zwei Fällen wieder ein Wolf am Stadtrand gesichtet Von dpa | 05.05.2023, 13:16 Uhr

Am Hamburger Stadtrand ist in zwei Fällen wieder ein Wolf gesichtet worden. Es sei der elfte und der zwölfte eindeutige Nachweis eines Wolfes in Hamburg seit 2013, teilte die Umweltbehörde am Freitag mit. In Hamburg-Curslack und auch im benachbarten Stadtteil Altengamme sei am Dienstag ein Wolf gesichtet und gefilmt worden.