Das neue Integrierte Notfallzentrum in Hamburg soll jederzeit die Versorgung der Patienten übernehmen. Erstes Integriertes Notfallzentrum für Patienten in Hamburg eröffnet 01.06.2022

Schon am Empfang soll eine Software erkennen, was der am besten geeignete Behandlungsort für die Patienten ist – und sie entsprechend einteilen.