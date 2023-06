Samantha Bütow macht aktuell ein FSJ in Berlin. Hier arbeitet sie gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Emilia Fester an einem Social Media Beitrag. Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Nach Berlin zieht Hamburg nach Von der Schulbank in die Politik – im Freiwilligen Sozialen Jahr Von Franziska Spiecker, dpa | 03.06.2023, 15:45 Uhr

Nach der Schule ins politische Leben eintauchen – diese Form des Freiwilligendienstes ist noch nicht so bekannt. Gerade in Hamburg, wo es sie erst seit wenigen Jahren gibt. Was also machen junge Menschen im FSJ Politik? Und wie blicken Bundestagsabgeordnete darauf?