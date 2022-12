Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr In Hamburg im ersten Halbjahr weniger Unfälle als vor Corona Von dpa | 05.12.2022, 12:29 Uhr

In Hamburg haben sich im ersten Halbjahr 2022 weniger Verkehrsunfälle ereignet, als vor der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr 2019. Nach vorläufigen Zahlen seien in der Hansestadt zwischen Januar und Juni 29.828 Verkehrsunfälle registriert worden, teilte das Statistikamt Nord am Montag mit. Das seien 10,7 Prozent weniger gewesen, als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019. Die Zahl der Unfälle mit Verletzten oder Toten stieg dagegen den Angaben zufolge im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 um 2,4 Prozent (plus 84 Unfälle).