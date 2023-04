New Yorker Guggenheim Museum zeigt Werke von Gego Foto: Justin Lane/epa/dpa/Archivbild up-down up-down Ausstellung In Hamburg geborene Künstlerin Gego im New Yorker Guggenheim Von dpa | 02.04.2023, 11:18 Uhr

Die 1912 in Hamburg geborene Künstlerin Gertrud Goldschmidt, bekannt als Gego, ist posthum mit einer großen Ausstellung im New Yorker Guggenheim Museum geehrt worden. Rund 200 Werke der 1994 gestorbenen deutsch-venezolanischen Künstlerin sind seit Freitag in der berühmten Rotunde des Museums zu sehen.