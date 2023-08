Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag in die Kleingartenanlage Schwarzer Weg in Hamburg-Bergedorf gerufen worden. Eine Gartenlaube stand nach einem lauten Knall in Flammen.

Auf dem Gelände sollen Anlagen der Firma Körber gebaut werden. Die Gärtner wehren sich schon lange gegen den Bau. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Bränden in der Anlage.