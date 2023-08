Bei dem am Mittwochvormittag beim Anleger Hamburg-Blankenese gefundenen Toten handelt es sich tatsächlich um den Jugendlichen, der vor einer Woche in der Elbe untergegangen ist. Das habe ein DNA-Abgleich nun bestätigt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Hamburg. Der 15-Jährige war am vergangenen Freitag in der Elbe in der Nähe des Falkensteiner Ufers untergegangen und nicht wieder aufgetaucht. Mehrstündige Suchaktionen blieben erfolglos.

Lesen Sie auch Großaufgebot der Feuerwehr Suche mit Booten und Tauchern: 15-Jähriger geht in Elbe bei Hamburg unter

Bereits Mitte Juli war ein 16-Jähriger in Hamburg beim Schwimmen in der Elbe ums Leben gekommen. Erst Tage nach dem Unglück war die Leiche des Jungen gefunden worden. Passagiere eines Bootes hatten den leblosen Körper im Wasser entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert.