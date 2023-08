Schulsenator Rabe Immer weniger Männer werden Lehrer: „Es bleibt ein Rätsel“ Von dpa | 23.08.2023, 11:45 Uhr Lehrer Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Zum neuen Schuljahr haben in Hamburg 443 Nachwuchslehrer ihren Dienst aufgenommen. Die Zahl der Referendare sei damit auf einen neuen Höchststand gestiegen, teilte die Schulbehörde am Mittwoch mit. Bereits zum 1. Februar hatten 427 sogenannte Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst begonnen, an den Hamburger Schulen zu unterrichten. Damit seien 870 angehende neue Lehrer im aktuellen Kalenderjahr gewonnen worden.