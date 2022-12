Nutrias Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild up-down up-down Biberratten Immer mehr Nutrias: Umweltbehörde sieht kein Problem Von dpa | 26.12.2022, 08:31 Uhr

In einigen Stadtteilen Hamburgs leben besonders viele Nutrias. So manchen Menschen sind die Biberratten ein Dorn im Auge. Doch größere Schäden haben die Tiere noch nicht angerichtet. Gejagt werden sie dennoch in großem Umfang.