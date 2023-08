Staatsanwaltschaft Im Mordprozess gegen 38-Jährige Freispruch beantragt Von dpa | 21.08.2023, 17:41 Uhr Gerichtsmikrofone Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Mordprozess am Hamburger Landgericht um den Tod eines 69-Jährigen haben Staatsanwaltschaft und Nebenklage am Montag nach Gerichtsangaben übereinstimmend Freispruch für die Angeklagte beantragt. Das Plädoyer der Verteidigung soll am Dienstag folgen, wie das Oberlandesgericht mitteilte. Der angeklagten 38-Jährigen wird vorgeworfen, den Mann im Mai 2022 ermordet zu haben. Sie hatte dies zu Prozessauftakt bestritten. Ihrer Verteidigung zufolge hat sie ein Alibi für die Tatzeit.