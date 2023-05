Polizei Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Illegales Straßenrennen: Fahranfänger rasen durch Hamburg Von dpa | 21.05.2023, 15:41 Uhr

Zwei 19 Jahre alte Fahranfänger haben sich am Samstagabend in dichtem Verkehr nach ersten Erkenntnissen ein illegales Straßenrennen in Hamburg geliefert. Zivilpolizisten wurden auf die Raser wegen riskanter Überholmanöver aufmerksam, wie die Polizei am Sonntag in Hamburg mitteilte. Dabei fuhren die Männer innerorts teilweise bis zu 100 Stundenkilometer. Die Raser konnten gestoppt werden. Wie sich herausstellte, befanden sie sich noch innerhalb der Probezeit. Beide mussten ihren Führerschein abgeben und ihre Autos abholen lassen. Nun müssen sie mit einem Ermittlungsverfahren und einer längeren Zeit ohne Fahrerlaubnis rechnen.