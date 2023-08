Prozess Illegaler Welpenhandel: Bewährungsstrafe für Angeklagte Von dpa | 25.08.2023, 12:57 Uhr Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die kleinen Hunde waren weder gechipt noch geimpft - Nach illegalem Welpenhandel hat das Amtsgericht Reinbek eine 28-Jährige zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Einer der Welpen sei so krank gewesen, dass er gestorben sei, sagte eine Gerichtssprecherin am Freitag. „Die Angeklagte wurde wegen gewerbsmäßigen Betrugs in Tateinheit mit quälerischer Tiermisshandlung verurteilt.“