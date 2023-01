Cannabis Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizei Illegale CBD-Produkte? Kontrolle dutzender Betriebe Von dpa | 27.01.2023, 16:54 Uhr

Das Landeskriminalamt hat in Hamburg 37 Betriebe im Zusammenhang mit illegalen CBD-Produkten kontrolliert. Bei den Kontrollen am Mittwoch und am Donnerstag fanden die Beamten bei 13 Betrieben illegale Produkte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Insgesamt wurden rund 1900 Verkaufseinheiten zwischen einem und fünf Gramm sichergestellt. Gegen die Betreiber wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.