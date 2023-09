Schifffahrt IHK Nord fordert Ausbau der Infrastruktur der Seehäfen Von dpa | 08.09.2023, 10:28 Uhr Kieler Hafen Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down

Mehr Geld und eine bessere Infrastruktur: Die Industrie- und Handelskammern Nord (IHK) fordern, dass sich der Bund stärker am Erhalt und am Ausbau der deutschen Seehäfen beteiligt. Auch die Anbindung ans Hinterland muss als „Pulsader der Häfen“ ertüchtigt und verbessert werden, wie die IHK Nord am Freitag mitteilten. Die nationale maritime Strategie soll in die nationale Hafenstrategie integriert werden.