IG Metall Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down „Wind-Gipfel“ IG Metall demonstriert für gute Arbeitsbedingungen Von dpa | 23.05.2023, 12:18 Uhr

Am Rande des zweiten „Wind-Gipfels“ im Bundeswirtschaftsministerium haben die Gewerkschaft IG Metall und Beschäftigte des dänischen Windanlagenbauers Vestas in Berlin für bessere Arbeitsbedingungen in der Windindustrie demonstriert. „Auf dem Windgipfel darf es nicht nur schöne Worte geben. Es braucht jetzt konkrete Maßnahmen für mehr gute Arbeit und Wertschöpfung bei uns“, sagte der Bezirksleiter Küste der Gewerkschaft, Daniel Friedrich, am Dienstag laut Mitteilung der IG Metall.