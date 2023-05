ICE fährt nun auch durch den Schwarzwald nach Konstanz Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Bahn ICE fährt erstmals mit Passagieren auf der Schwarzwaldbahn Von dpa | 26.05.2023, 18:20 Uhr

Premiere auf einer beliebten Touristenstrecke in den Süden: Ein regulärer ICE mit Passagieren ist erstmals auf der Schwarzwaldbahn von Karlsruhe in Richtung Konstanz gefahren. Der aus Hamburg-Altona kommende Zug verließ den Bahnhof im badischen Offenburg am Freitagnachmittag mit einigen Minuten Verspätung.