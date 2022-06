Das 9-Euro-Ticket gilt nicht nur in Hamburg. FOTO: Markus Scholz/dpa Nahverkehr in Hamburg HVV meldet mehr als eine Million vergebene 9-Euro-Tickets Von Julian Willuhn | 31.05.2022, 13:20 Uhr

Der Ansturm auf das günstige 9-Euro-Ticket ist vor dem Start am 1. Juni auch in Hamburg enorm. In die beeindruckende Zahl von Ticketbesitzern rechnet der HVV allerdings auch bestehende Abonnenten hinein.