Deutschlandticket Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild HVV verkauft 183.000 Deutschlandtickets: Abonnenten-Rekord Von dpa | 22.05.2023, 17:02 Uhr

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat nach eigenen Angaben bislang 183.000 Deutschlandtickets verkauft. Zusammen mit den Bestandskunden habe der HVV jetzt 897.000 Abonnenten von Monatskarten. „Dies ist ein absoluter Rekord, selbst das Vor-Corona-Niveau wird damit um mehr als 100.000 Tickets übertroffen“ erklärte HVV-Sprecher Rainer Vohl am Montag. Zum Tarifgebiet des Verkehrsverbunds gehören Hamburg sowie fünf Landkreise in Schleswig-Holstein und drei in Niedersachsen.